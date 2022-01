Asaltan e intentan levantar a poblana en la colonia Tres Cerritos

Una vez más la delincuencia volvió a hacer de las suyas, en este caso fue una mujer de 30 años de edad quien vivió en carne propia el terror de estar a punto de ser secuestrada.

La afectada habló en entrevista para CAMBIO, que fue la mañana del pasado miércoles cuando la víctima se dirigía a su domicilio y dos calles después de bajar del autobús 4 sujetos, entre ellos una mujer que viajaban en un vehículo color negro emparejaron su paso y la tomaron de la chamarra.

A decir de la mujer, las 4 personas que viajaban a bordo de la unidad traían armas de fuego, asimismo, reconoce al conductor como una persona de tez morena y de aproximadamente 35 años de edad, quien además intentó golpearla en varias ocasiones con la pistola.

Luego de que la tomaran de la prenda ella se tropezó sobre la terracería del lugar por lo que logró zafarse, pero debido a la cantidad de piedras y tierra volvió a caer, por lo que nuevamente le dieron alcance; sin embargo, ya no con la intención de subirla, sino únicamente despojarla de sus pertenencias.

''El chofer me agarró de la chamarra y me dijo súbete al carro, entonces sí me espantó y yo traté de correr, pero como había tierra me tropecé...entonces otra vez me alcanzaron con el carro y grité, pero ya solamente me dijeron que no gritara y me pidieron mis cosas nada más'' aseveró la víctima.