Después de un mes entregan cuerpo de Ebony Ortiz, víctima de feminicidio 72 en el 2021

Esta mañana se anunció que el cuerpo de la cantante y activista, Ebony Ortiz, fue entregado a sus familiares, luego que en diciembre fue identificada como el feminicidio número 72 en Puebla del año pasado.

A través de redes sociales, Sonia Ortíz informó que el cuerpo de su hermana, ya les había sido entregado.

"Buenas noches, hace unas horas me entregaron el cuerpo de mi hermanita, no quería hacerlo público, pero muchos de sus amigos me están preguntando. La velaremos hoy en la capilla de cristo rey a las 11 pm. Mañana se le dará sepultura a las 9 am. Por favor, mi familia y yo pedimos respeto, y quien asista por favor que sea con sentimientos verdaderos hacia ella. Gracias"