Fiscalía de Morelos investiga a Cuauhtémoc Blanco tras revelar FOTO con líderes del narco

El gobernador de Morelos, Cuauhtémoc Blanco, se encuentra en el ojo del huracán desde la semana pasada tras revelar una fotografía en la que aparece acompañado con líderes del crimen organizado en la entidad que gobierna, por lo que es investigado.

De acuerdo con Radio Fórmula, la imagen fue dada a conocer por El Sol de México, donde se puede observar a Cuauhtémoc Blanco junto a Irving Eduardo Solano, jefe de plaza del Cártel Jalisco Nueva Generación (CJNG); Homero Figueroa, líder de los Tlahuicas; y Raymundo Isidro Castro, “El Ray", líder asesinado del CJNG.

Ante lo sucedido, todo tomó un rumbo judicial, por lo que la Fiscalía de Morelos, representada por Uriel Carmona, informó que inició una carpeta de investigación en contra de Cuauhtémoc Blanco, luego de que un grupo de legisladores locales presentó una denuncia donde exige al Ministerio Público estatal investigar hechos relacionados con la fotografía.

"No se trata de una investigación en contra, es una investigación respecto de los hechos y los indicios que se están poniendo a disposición del Ministerio Público por parte de las autoridades de Seguridad Pública y a través de la integración de las carpetas que el Congreso de Morelos ha iniciado ante la Fiscalía General del Estado", detalló la Fiscalía.

El vicario de la Diócesis de Cuernavaca, Tomás Toral Nájera, por su parte, confirmó que la fotografía en la que aparece Cuauhtémoc Blanco, junto a líderes del crimen organizado fue tomada en la Iglesia de La Asunción de Yautepec el 12 de diciembre de 2018.

“En una misa del 12 de diciembre estuvieron ahí presentes, pero simplemente no sabía qué personajes había ahí, más que el gobernador que no puedes dejar de ver qué es el gobernador. Él se saludó y punto, o sea que no es una situación real cómo algún medio está atenuando (sic) que es el padre”, explicó.