Decena de hombres armados atracaron iglesia protestante con 100 fieles de la zona de Castillotla

Durante la noche del pasado domingo, un grupo armado sorprendió a los feligreses que se encontraban al interior de la Iglesia Bautista Libertad ubicada en la colonia San Isidro Castillotla, perteneciente a la capital poblana en donde amagaron a 100 personas, incluidos 30 niños.

Los malhechores se hicieron pasar por religiosos y fue como consiguieron entrar al templo cristiano para amagar y despojar a las decenas de personas que se encontraban en el lugar.

Asimismo, se informó que fueron 100 personas las que se encontraban en el lugar al momento del atraco, de las cuales, 70 son mayores de edad y 30 menores de edad, entre ellos niños que se encontraban en el cuarto de cunas, mismos a los que amenazaron iban a llevarse si no les daban el dinero

Fue al filo de las 21:30 horas que el grupo de aproximadamente 10 a 15 hombres ingresaron con engaños a la iglesia ubicada en el Boulevard Carmelitas, esquina con 143 B Poniente en la colonia San Isidro Castillotla, haciéndose pasar por fieles creyentes, y pudieron entrar a pesar de que la puerta ya se encontraba cerrada.

Eduardo Muñoz Martínez, quien se encontraba cuidando la entrada les permitió el acceso luego de que los sujetos se hicieran pasar por feligreses y fue ahí donde inmediatamente empezaron a sacar sus armas y a delinquir.

“Yo no sé qué esperaban estos malhechores… la mayoría no tenemos esos recursos, se subieron a los salones y empezaron a esculcar todo y romper cosas, decían en su desesperación que se iban a llevar a los niños del cuarto de cuna, no sabíamos si para presionar a los hermanos o no sé, sólo decían que se los querían llevar”, comentó Domínguez Garnica, pastor del templo.