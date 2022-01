Tata murió acompañado de sus amigos: tres canes, junto al Oxxo de la México 68

De manera silenciosa, fue como un indigente de la tercera edad iba perdiendo la vida poco a poco desde el pasado lunes, derivado del síndrome de abstinencia alcohólica que padecía, Así lo informó personal de SUMA que arribó al punto luego de que vecinos de la colonia Unidad Magisterial México 68 reportaran a un hombre convulsionándose sobre la vialidad.

Los hechos se registraron afuera del Oxxo que se ubica en la calle Carril de la Rosa, en la colonia Unidad Magisterial México 68, lugar en el que el hombre permaneció en todo momento acostado con sus tres amigos de cuatro patas.

#CódigoRojo ?❤️ Un #Lomito no se despegó de un hombre en situación de calle que convulsionó esta mañana afuera de un #OXXO en la colonia Unidad Magisterial México 68 en #Puebla capital https://t.co/SXz3EHyQi3 pic.twitter.com/AeAy7mQOy1

Fue hasta las 9:00 de la mañana del pasado martes que el hombre, mejor conocido como ‘Tata’ perdió la vida y en compañía de sus perros alcanzó a pasar la noche, esperando a que amaneciera para ver a Eduardo, su amigo y poder despedirse de él.

“Yo todavía llegué, lo fui a ver y me abrazó y me dijo que me cuidara mucho”, comentó para CAMBIO.