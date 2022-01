Mujeres de Tehuacán se manifiestan para exigir justicia por el feminicidio de María Isabel (VIDEO)

Durante la tarde de este viernes, decenas de mujeres marcharon por las calles del municipio de Tehuacán, para exigir justicia por las mujeres desaparecidas y recientes feminicidios registrados en diferentes municipios de la entidad poblana, así como también por el feminicidio de María Isabel de 10 años de edad.

Cerca de las 17:00 horas de la tarde, un grupo de mujeres se reunieron sobre la avenida Independencia Poniente y 8 Sur, para posteriormente marchar con rumbo al centro de la ciudad.

En el transcurso de la marcha, las mujeres gritaron deferentes consignas como:

"Las niñas no se tocan, no se violan, no se matan; Queremos vivir no sobrevivir; somos el grito de las que no tiene voz; ni una menos; faltan las asesinadas; la Policía no me cuida, me cuidan mis amigas", entre otras.