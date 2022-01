DiDi se deslinda de la desaparición de Rocío Guadalupe: no hay registro del viaje

DIDI, se deslindó de la desaparición de Rocío Guadalupe, pues aseguraron no tener registro del viaje y su último traslado fue semanas atrás.

Rocío Guadalupe Pareja Jiménez, mujer que desapareció este miércoles no abordó un vehículo de la plataforma DIDI como se había señalado, esto pues la empresa dijo no tener un reporte del viaje dentro sus reportes de seguridad.

Por medio de un comunicado la empresa señaló que sus reportes de seguridad muestran que Rocío Guadalupe utilizó la plataforma días antes de su reporte de desaparición.

Durante la mañana de este jueves, comenzó la búsqueda de Rocío Guadalupe Pareja Jiménez de 20 años de edad, joven que abordó un DiDi al salir de su trabajo con dirección a su casa y nunca llegó.

Desesperados sus familiares, conocidos y amigos comenzaron a buscarla y pedir a través de redes sociales que se compartiera su fotografía para dar con su paradero lo más pronto posible.

Al momento de su desaparición, la joven vestía una blusa color negro, pantalón de mezclillaoscuro y una chamarra de mezclilla color negro