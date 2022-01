'Somos nenis, no delincuentes' Así exigen liberar a Lesile, sus amigas y cuatro personas más (FOTOS y VIDEO)

La mañana de este lunes amigos, familiares y varias "nenis" se reunieron en el reloj del Gallito para protestar y exigir la pronta liberación de Leslie, sus dos amigas y otras cuatro personas más que fueron detenidas el pasado sábado y ahora, la Secretaría de Seguridad Pública los está señalando de ser una banda dedicada al narcomenudeo.

Esta mañana bajo las consignas "La policía no me cuida", "Somos nenis no somos delincuentes" y "Liberen a Leslie, a los otros siete" fue como alrededor de 25 personas entre ellas la hermana y el papá de la joven de 26 años se manifestaron en el gallito del Paseo Bravo.



? “Leslie vendía calcetines hechos en México, es más vendía burritos en la universidad”, dijo el papá de la joven detenida el pasado sábado en el #CentroHistórico #JusticiaParaLeslie pic.twitter.com/iY7dken2NG

— Diario Cambio (@Diario_Cambio) January 24, 2022

Señalaron que la detención de Leslie que ocurrió el pasado sábado fue de manera arbitraria e ilegal, pues ese día la joven acudió a entregar unas calcetas al interior de una óptica y posteriormente fue sometida por elementos de la Policía estatal.

Ante ello el papá de Leslie al borde del llanto exigió que las autoridades liberen pronto a su hija, posteriormente las "nenis" marcharon rumbo a casa Aguayo en donde en estos momentos sus familiares están siendo atendidos por titulares del gobierno del Estado.