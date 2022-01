Leslie es una mujer emprendedora, vendía calcetines y burritos en la BUAP (VIDEO)

Al borde del llanto, el papá de Leslie, Jaime Alcántara, describió a su hija como una mujer honesta, trabajadora, emprendedora, y de gran corazón, pues indicó que se dedicaba a las ventas de calcetines hechos en México, cosméticos de catálogo, es más recordó que en la Facultad de Comunicación de la BUAP, vendía burritos.

Ante esto, Alcántara lamentó que entre cuatro policías hayan sometido a su hija y ahora la estén acusando de ser narcomenudista.

Jaime Alcántara mencionó que se siente impotente y triste al ver que a una de sus hijas la están culpando de ser parte de una banda dedicada a la venta de sustancias ilícitas, cuando Leslie siempre ha sido una joven estudiosa y emprendedora además de responsable, hasta mencionó que desde la prepa inició vendiendo burritos.

"Ojalá fueran a mi casa para que vean que no tengo nada, no somos delincuentes, somos gente humilde trabajadora, honesta, solo quiero ver a mi hija libre que me la devuelvan, no sé ni cómo esté ahora", lamentó el papá de la joven detenida.