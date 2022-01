Panteonero narra que santeros cubanos sí compran cráneos y osamentas

En el panteón municipal de la Junta Auxiliar de San Felipe Hueyotlipan en la ciudad de Puebla también se han registrado casos en que se roban los cadáveres, como sucedió con el cuerpo del bebé Tadeo que salió del cementerio de Iztapalapa y llegó hasta un basurero de la cárcel de San Miguel.

De acuerdo con uno de los encargados del panteón de San Felipe, Concepción Vázquez mejor conocido como ‘Concho’, quien ha trabajado durante 15 años en este lugar, reveló que existe un grupo de cubanos que compra cráneos y osamentas para hacer santería.

En el propio cementerio, ‘Concho’ comentó a CAMBIO que sabe de un grupo de santeros cubanos que se dedican a hacer limpias, trabajos y amarres, y para ello compran los cráneos.

El encargado del lugar reveló que es real que exista el tráfico de cráneos y huesos que son comercializados por algunos de los trabajadores del lugar para realizar cualquier tipo de trabajos.

“Antes sí, me enteré de varias veces en las que sacaban los cráneos de los difuntos y los vendían, ahorita ya no me he enterado pero sí han venido varias veces a pedirme, más los Cubanos, esos que dicen ser curanderos”, refirió para CAMBIO.