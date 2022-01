Alfredo Adame no tiene manejo de su ira, dice ex esposa tras pelea callejera (VIDEO)

La ex esposa de Alfredo Adame, Diana Golden, señaló que la pelea callejera que se registró el 26 de enero del presente año, espera quede confirmada con dicho video su versión de violencia que sufrió con él.

La actriz, Diana, es de origen colombiano, quien aseguró durante una entrevista 'Primera Mano' que cuando estaba casada con Alfredo, él siempre andaba armado y era una persona muy violenta, por lo que vivió momentos fuertes a su lado.

“Ahora sí me creen que cuando yo tenía 20 años me metió una pistola a la boca, claro, es capaz, siempre, desde chiquito era así; lo que pasa es que con los años empeoró y así ha sido toda su vida, me extraña que le haya pasado o más bien sí le había pasado, pero nadie lo había grabado”, dijo la actriz.