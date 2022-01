Sí hubo justicia para Beverly: Juez determinó que agredió al chófer Uber en legítima defensa (VIDEO)

En un mensaje a través de Facebook hizo un llamado a quienes hayan sido víctimas a pelear por su vida, a defenderse y no dejar que ningún hombre les haga daño

Beberly Vega, quien aseguró ser una sobreviviente de la violencia que sufren las mujeres en todo México, quedó en libertad y regresó a su tierra natal en Tierra Blanca, Veracruz, luego de una jueza determinara que esta joven de 24 años actuó en legítima defensa en contra del chofer de Uber al que lesionó, pues este hombre de 44 años, identificado como Bende Leyva Romeo, sí trató de agredirla sexualmente, sin embargo, permanece en libertad.







En medio de una protesta a las afueras de la Casa de Justicia de Cholula por parte de colectivos feministas, familiares y amigos de Beberly la tarde del viernes 28 de enero se realizó la audiencia en contra de esta joven veracruzana, que se encontraba recluida en el Penal de San Pedro Cholula, acusada de agredir a un chofer del transporte ejecutivo una semana antes, el viernes 21 de enero.

En la audiencia, la jueza estableció que Beberly Vega Oropeza actuó en defensa propia para defenderse de un ataque en su contra por parte del chofer, y quien recibió tres cortes con arma punzocortante por parte de la joven de 24 años, estudiante de Ingeniería en Mecatrónica en el Instituto Tecnológico Superior de Tierra Blanca.

Cabe recordar que el conductor de Uber, Bende Leyva Romeo, pidió 100 mil pesos a la familia de Beberly Oropeza para otorgarle el perdón a esta joven, sin embargo, se supo que estas lesiones no representaban ningún peligro para este hombre de 44 años pues no tardarían más de 15 días en sanar, aunado a que no le dejarían ningún tipo de cicatriz.







Tras varias horas de audiencia, Beberly Vega Oropeza obtuvo su libertad, al establecerse que actuó en legítima defensa en contra del chofer de Uber, debido a que presuntamente éste sí trató de agredirla sexualmente; sin embargo, Bende Leyva Romeo quedó en libertad.



Existe la justicia y soy una sobreviviente de la violencia que vivimos las mujeres: Beberly



Tras obtener su libertad, Beberly Vega regresó al municipio de Tierra Blanca, en el estado de Veracruz de donde es originaria, para reunirse con su familia y agradecer el apoyo de toda la gente que dio seguimiento a su caso.

En su mensaje, Beberly Vega dijo ser una sobreviviente de la violencia que a diario viven las mujeres en todo el país y aseguró que al encontrarse recluida en el Centro de Reinserción Social (Cereso) de San Pedro Cholula obtuvo fuerzas al ver la indignación social que generó su caso en todo el territorio nacional.



“Soy una sobreviviente de la violencia que a diario nos enfrentamos las mujeres en nuestro municipio, estado y país. Cuando me encontraba detenida injustamente por defender mi vida, mi padre y mis tíos (…) me dieron fuerzas al platicarme el impacto que mi caso estaba generando en Tierra Blanca, en Puebla y a nivel nacional, y fue ahí en donde comprendí que siempre se debe luchar para no dejarnos matar”, dijo Beberly Vega.



Asimismo, rodeada de su familia la joven veracruzana de 24 años, hizo un llamado a todas las mujeres para pelear por su vida, para defender su integridad y no permitir que ningún hombre les arrebate su dignidad y su aliento.