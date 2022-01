Chofer de ruta S14 se salva de ser linchado tras atropellar a persona en San Pedro Cholula

Durante la tarde del domingo 30 de enero, pobladores de la junta auxiliar de San Cristóbal Tepontla en San Pedro Cholula, intentaron golpear al chofer de la ruta S14 acusándolo de haber atropellado a un hombre.

Los hechos ocurrieron en la calle Benito Juárez esquina con Avenida Tecnológico en dicha demarcación, cuando un grupo de personas intentaron dar una golpiza al conductor de la unidad 11 de la ruta S14.

Sin embargo, al lugar arribaron elementos de la Secretaría de Seguridad Ciudadana (SSC) de San Pedro Cholula, quienes retiraron al chofer del lugar ya que no paraban las agresiones en su contra.

Asimismo, paramédicos atendieron al hombre atropellado, el cual no quiso recibir la atención médica ni dar sus datos y se retiró del lugar. Al momento las autoridades municipales no han dado información sobre si hubo o no alguna detención.