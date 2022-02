Fue intento de robo y no ajuste de cuentas el homicidio en la Central de Abastos: Lalo niega todo (FOTOS Y VIDEOS)

Mario Guevara, el comerciante que se dirigía a la Central de Abastos y que fue asesinado a balazos, en realidad fue víctima de un intento de asalto y no de un ajuste de cuentas, como lo había declarado el alcalde Eduardo Rivera al minimizar su muerte; pues un grupo de cuatro personas huyó con una mochila roja en que la víctima sólo traía parte de su dinero, así lo evidenció un video en poder de CAMBIO.



? #Video | ?? El comerciante Mario Guevara, asesinado cerca de la #CentralDeAbastos, fue víctima de un intento de asalto y no de un ajuste de cuentas, como lo dijo @eduardorivera01 pic.twitter.com/rSvV8fPovH

— Diario Cambio (@Diario_Cambio) February 1, 2022







Un día después de este hecho violento, el presidente municipal Eduardo Rivera Pérez criminalizó al comerciante asesinado cerca de la Central de Abastos, pues dijo que lo mataron en un supuesto ajuste de cuentas, sólo por ser oriundo del estado de Guerrero. Esto a pesar de que Mario Guevara tenía 25 años de hacer sus compras en ese lugar.

En su evento de la mañana de este martes, el alcalde explicó que los primeros reportes de la Policía Municipal descartaron que el comerciante hubiera sido asesinado en un asalto, pues los elementos observaron que las pertenencias, entre ellas el dinero en efectivo de la víctima, no fueron sustraídas de su camioneta de carga.



??‍♀️?El presidente Municipal, @eduardorivera01 criminalizó al comerciante asesinado cerca de la #CentralDeAbastos, pues dijo que lo mataron en un supuesto ajuste de cuentas por ser de #Guerrero pic.twitter.com/1rrPc8Ybmx

— Diario Cambio (@Diario_Cambio) February 1, 2022









“No fue un asalto, la intervención inmediata de la Secretaría de Seguridad Ciudadana; tanto el vehículo, como el dinero que llevaban estaban a disposición de las personas que presenciaron este acontecimiento y estos delincuentes no fueron a robar las pertenencias del comerciante que no es del estado de Puebla”, dijo.



Video exhibe que se trató de un intento de asalto

El alcalde de Puebla no contaba con que un grupo de testigos captó justo el momento en el que Mario Guevara, el comerciante de Guerrero, fue interceptado en la autopista México-Puebla por unos sujetos. En dicho video que se encuentra en poder de CAMBIO, se observa cómo estos cuatro delincuentes huyeron con la mochila roja en que la víctima sólo traía parte de su dinero.

Un testigo que vio la ejecución de Mario en la autopista, le proporcionó a CAMBIO el video de los hechos, esto a pesar de que los delincuentes le apuntaron con la pistola. En las imágenes se pudo observar cómo los cuatro delincuentes a bordo de una camioneta Chrysler tipo Voyager color negra, interceptaron a Mario y ahí lo asesinaron con más de 10 balazos.

Luego los sujetos descendieron de su unidad y uno de ellos comenzó a hurgar en la camioneta del comerciante; fue ahí donde encontraron el dinero en la mochila color rojo de su víctima, creyendo que ahí se encontraba todo el efectivo. Inmediatamente se dieron a la fuga.

Estos hombres creyeron que habían cumplido su cometido; sin embargo el dinero completo no estaba en la maleta roja sino en otra parte de la camioneta; no contaban con que el efectivo estaba guardado en alguna parte de la unidad de Mario y fue por ello que el robo no fue concretado.