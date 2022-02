En La 46 compran espejos y llantas a raterillos para revender con ganancias del 200 % (FOTOS)

El robo de autopartes en Puebla es un negocio simple, pero no ha podido erradicarse; y prácticamente se concentra en la zona de ‘La 46’, en donde pagan a los criminales desde 50 pesos por un espejo que se vende en 300 pesos, hasta mil pesos por una llanta con rin original, la cual se vende en tres mil pesos.

Un comerciante de esta zona que abastece de autopartes a toda la entidad y Tlaxcala, reveló a CAMBIO que el precio puede disminuir hasta un 50 por ciento si se comprueba que las llantas, el tapón del rin, los faros o los espejos son propiedad del cliente y se acude directamente a la 46 Poniente.

Con estricto anonimato, el vendedor reconoció que las marcas que más se venden son las de alta gama como Mazda, Audi, BMW, Mini Cooper; sin embargo también las de autos comerciales como Volkswagen y Nissan.

Tan sólo durante el mes de diciembre ocurrieron 95 denuncias por robo de autopartes en todo el estado. Sin embargo la estadística no refleja la problemática generalizada que lacera a Puebla.

Los delincuentes trabajan en grupos de dos o hasta tres personas, y son esperados por uno de sus compañeros al interior de un vehículo para posteriormente darse a la fuga; principalmente con neumáticos, de los que en ocasiones llegan a sustraer los cuatro del mismo vehículo.

Hay ocasiones en que los rateros son indigentes, quienes logran huir a pie con espejos, lunas, tapones o faros; ya que son las piezas que pueden trasportar sin ninguna dificultad, para finalmente comercializarlas y conseguir un poco de dinero para sus vicios.

Este tipo de delito se comete diariamente, ya que incluso, personas cercanas a la zona donde se comercializan estas autopartes refieren que hay quienes llegan a ir hasta tres veces al día, a cambio de juntar un poco de dinero, cantidad que es triplicada por los vendedores de la zona.

El horario en el que estos delincuentes operan comúnmente es a partir de las 20:00 hasta las 24:00 horas, debido a que aprovechan que los vehículos se encuentran estacionados y sin nadie que los vigile.

Debido a la facilidad y mañas ya adquiridas, lo que principalmente llama la atención de estos delincuentes son los espejos, lunas, neumáticos, rines, tapones y faros.

Cabe mencionar que muy difícilmente las personas que adquieren este tipo de piezas, aceptan una llanta sin rin, ya que a ellos les “afecta” para su venta, por lo que prefieren, vender todo junto.

“Los rines, le llamé a un familiar que trabaja ahí y me dijo que iba a preguntar a ver si me los conseguía y los consiguió, no recuerdo cuánto me cobraron pero según ellos me hicieron un descuento, eso sí, les reclamé que no era justo pero solamente dicen que a ellos qué, ahí se las van a dejar y todavía les dije que eran míos y me respondieron que esos rines ya no eran míos, que probablemente sí eran míos pero que ya no, que ya eran de ellos”, informó para CAMBIO.