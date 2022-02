Alimentadora de RUTA tira a motociclistas en Las Torres y muere mujer copiloto; estaba embarazada

La imprudencia del conductor de una alimentadora de la Red Urbana de Transporte Articulado (RUTA) provocó la muerte de una mujer embarazada que sin casco, viajaba en una motocicleta. Cuando el camión impactó con el vehículo las dos personas cayeron al piso y la mujer, que iba como copiloto, quedó sin vida.

El fatal accidente se registró por la tarde del jueves, alrededor de las 13:30 horas cuando la pareja circulaba sobre Bulevar Municipio Libre, mejor conocido como Las Torres. A la altura del Fraccionamiento La Cima, con sentido a Cholula, fueron impactados por el conductor de una unidad de la Red Urbana de Transporte Articulado (RUTA), mismo que metros más adelante se detuvo.



⭕Una joven que iba de copiloto a bordo de una moto, perdió la vida cuando una unidad del RUTA los impactó, esto ocurrió en el Boulevard Municipio Libre a la altura de la plaza Pabellón las Torres. @Diario_Cambio @rochapress @Nigromanterueda pic.twitter.com/d9a4pWtgGR

— Fernanda Escobedo (@mf_escobedo) February 3, 2022

Derivado del fuerte impacto ambos jóvenes salieron proyectados hacia la carpeta asfáltica, pero Nayeli Berenice Pacheco Madrid sufrió la peor parte, ya que al momento de caer su cabeza golpeó directamente contra el asfalto. No portaba un casco que la protegiera, mientras que el conductor, quien era su novio, resultó ileso.

La joven de 27 años de edad estaba embarazada y al igual que ella, el embrión perdió la vida ya que la caída fue tan fuerte que terminó boca abajo, golpeándose de la misma manera en la espalda.

La desesperación de su novio y testigos del lugar, cada vez se hacía más evidente debido a que cada minuto que la ambulancia tardaba, significaba un minuto menos de vida para la joven y su futuro hijo.

Al lugar acudió personal médico del Sistema de Urgencias Médicas Avanzadas (SUMA) y Protección Civil Municipal para brindarle los primeros auxilios a Nayeli, quien en ese momento, aún permanecía con vida.

La situación parecía estar controlada, pero no fue así. La joven en cuestión de segundos entró en paro, por lo que de manera inmediata tuvieron que darle Respiración Cardiopulmonar (RCP), la cual no sirvió de nada ya que a pesar de las maniobras no lograron salvarle la vida.

Mientras tanto, el conductor y presunto responsable del accidente vial que cobró la vida de Nayeli y el bebé que venía en camino, fue puesto a disposición de las autoridades correspondientes para rendir su declaración.