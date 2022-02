VIDEO: Fuertes explosiones en Abu Dhabi, a pocos kilómetros del hotel de Rayados

Este martes dos explosiones se escucharon en Abu Dhabi, a pocos kilómetros de los hoteles de equipos participantes en la copa Mundial de Clubes de la FIFA, entre estos los Rayados de Monterrey.

El medio Al-Ain informó en su Twitter que la Defensa Civil de Abu Dhabi arribó al lugar y determinó que las explosiones en el edificio fueron por cilindros de gas; agregó que la situación ya quedó controlada y que no hay reporte de personas muertas o heridas.

Las fuertes explosiones se hicieron rápidamente virales en redes sociales, donde en varios vídeos se podía ver a la perfección el momento exacto y las consecuencias que producía.

