Víctima del asalto en cascada del Arenal narra el terror que vivió: hombres armados nos amagaron y golpearon (VIDEO)

Los hombres armados que asaltaron a 36 turistas en las cascadas del Arenal en el municipio de Zoquiapan, recorrieron todo el sendero para atracar a estas personas, y de acuerdo con el testimonio de una de las víctimas estos fueron localizados en las inmediaciones de este centro turístico en donde fueron detenidos para posteriormente quedar en libertad.

En entrevista con CAMBIO, una de las víctimas, a la que por seguridad llamaremos Yamileth N, narró que el pasado domingo se encontró de frente con cuatro hombres armados, mientras recorría el camino que conecta las dos cascadas y la gruta del Arenal, quienes la despojaron de todas sus pertenencias.

“Nosotros íbamos subiendo después de ver la primera cascada y en eso me percato de que vienen bajando 4 hombre con armas largas, los policías de ahí nos dijeron que son armas que ellos mismos hacen eran como tipo rifles”, narró Yamileth N.

Indicó que al encontrarse con estos hombres armados, éstos los despojaron de sus pertenencias y comenzaron a golpear a su acompañante, mientras el guía de turistas que inició el recorrido con ellos permaneció inmóvil y guardo sus manos en sus bolsillo.

“Le empiezan a golpear, yo cuando veo que le pegan más duro me asusto y me tire al piso para que le dejaran de pegar, como si me estuviera poniendo mal, los ladrones se asustan y bajan siguen el camino, ahí encuentran a otros turistas y también los asaltan, pero creo que ellos ya venían asaltando desde el cerro desde la gruta y bajaron a asaltar a otros turistas, y se regresan sobre el mismo camino y se vuelven a topar conmigo”, agregó la víctima.