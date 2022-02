Asaltan a 36 turistas en las cascadas de Zoquiapan y policía deja escapar al comando armado (VIDEO)

Luego de que asaltaran a 37 turistas en las cascadas del Arenal, los cuatro hombres armados responsables de este atraco fueron asegurados por elementos de la Policía Estatal al interior de una vivienda en inmediaciones de este centro turístico; sin embargo, éstos quedaron en libertad bajo el argumento de que no fueron detenidos en flagrancia.

En entrevista con CAMBIO, una de las víctimas, a la que por seguridad llamaremos Yamileth N, narró el calvario que vivió el pasado domingo al visitar las cascadas del Arenal en el municipio de Zoquiapan, en la Sierra Nororiental de Puebla.

En su relato, Yamileth N detalló que subiendo el sendero que conduce a estas cascadas se encontró de frente a cuatro hombres armados con fusiles hechizos y la despojaron a ella y a su acompañante de sus objetos de valor.

Agregó que, tras ser robados estos hombres, comenzaron a golpear a su acompañante para posteriormente seguir su camino y continuar robando a otros turistas.

Yamileth N indicó que todo esto ocurrió frente a la mirada del guía de turistas que los llevaba por este lugar y quien jamás interfirió ante el robo y las agresiones de las que fueron víctimas.

“Le empiezan a golpear, yo cuando veo que le pegan más duro me asusto y me tiré al piso para que le dejaran de pegar, como si me estuviera poniendo mal, los ladrones se asustan y bajan siguen el camino, ahí encuentran a otros turistas y también los asaltan, pero creo que ellos ya venían asaltando desde el cerro desde la gruta y bajaron a asaltar a otros turistas y se regresan sobre el mismo camino y se vuelven a topar conmigo”, agregó la víctima.

Indicó que, al concluir el trayecto, los guías de turistas de estas cascadas comenzaron a reunir a la gente y fue ahí donde en total se contabilizaron a 36 visitantes de las cascadas del Arenal que fueron víctimas del robo masivo.

Tras un par de horas de incertidumbre, y tras pedir ayuda de los policías estatales que acudieron al lugar, Yamileth N aseguró que fueron los propios pobladores de esta zona los que los ayudaron a ubicar a los asaltantes.

Acto seguido, indicó que los Policías Estatales les pidieron acompañarlos para identificar a los presuntos asaltantes, sin embargo, únicamente acudió un grupo reducido de víctimas a reconocer a estos asaltantes.

Indicó que el escondite de los asaltantes era una modesta cabaña ubicada apenas unos metros adelante del final del camino de estas cascadas, en donde únicamente lograron encontrar a dos de los presuntos ladrones ya que los otros dos ya habían huido con el botín a bordo de una motocicleta.

La mujer, víctima de la delincuencia en un atractivo turístico del estado, indicó que ni los policías estatales, ni las autoridades municipales pudieron detener a estos hombres bajo el argumento de que el delito cometido no era grave y además no habían sido detenidos en flagrancia.

Yamileth añadió que tras esto tuvieron que trasladarse hasta el municipio de Tetela de Ocampo para poder levantar la denuncia, lugar en donde tuvieron que esperar durante horas para ser atendidos debido a que no había nadie trabajando en la presidencia municipal.

Esta víctima de robo indicó que el agente del ministerio público que se encargó de levantar la denuncia insistió en que el grupo de delincuentes no podían ser detenidos por no ser asegurados cometiendo el delito.

“Ya estando en Zoquiapan nos dicen que no pueden detenerlos por lo que nos habían hecho a nosotros, porque no los detuvieron en flagrancia y de ahí la gente de Zoquitlán nos ayudó a trasladarnos a Tetela de Ocampo en donde tuvimos que esperar a que alguien nos atendiera en la presidencia y fue hasta la 1 de la mañana y nos dijeron los mismo, que no podían quedar detenidos porque no fueron agarrados en flagrancia”, concluyó Yamileth N.