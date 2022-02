IMÁGENES SENSIBLES: Poblana denuncia violento ataque a ella y a su madre en la Gonzalo Bautista

Un sujeto identificado como Rogelio Ortiz Ojeda alias 'El Rojo', atacó a una madre y a su hija en su propia vivienda ubicada en la colonia Gonzalo Bautista, las sometió, golpeó y hasta las apuñaló dejándolas gravemente heridas, las víctimas al sobrevivir a este violento hecho, acudieron a la Fiscalía a interponer una denuncia por intento de homicidio pero, las autoridades pese a la gravedad de los hechos lo quiere tipificar como robo.

A través de una denuncia interpuesta por la joven Admyse Ortega, se dieron a conocer los hechos de los cuales tanto ella como su madre sufrieron el pasado 5 de febrero en su vivienda, ubicada en la zona mencionada de la capital, todo esto ante los ojos de su hermanito quien presenció el violento ataque.

Mencionó que aunque acudieron ante la Fiscalía a interponer su denuncia, están minimizando la situación, por lo que con miedo y angustia prefirió alzar la voz en redes sociales y contar lo que "El Rojo" les hizo.

La joven dijo que su mamá llegó a casa alrededor de las 7:45 de la mañana después de dejar a su padre, posteriormente un sujeto quien ya estaba a en el patio de su cochera la sometió, le tapo la boca y le apuntó con una pistola, incluso la amenazó con que si gritaba la iba a matar.

Posteriormente el sujeto ingresó a la vivienda con la señora amenazada, pero al no querer que les hiciera algo a sus hijos que estaban adentro durmiendo, comenzó a pelear con el hombre, sin embargo el sujeto sacó una pistola y le apuntó, luego la ahorcó y por los ruidos, la joven Admyse descendió a la sala percatándose del ataque contra su madre.

"Cuando me di cuenta del ataque me le fui encima, él me golpeaba muy fuerte y mi mamá fue por un cuchillo a la cocina y lo amenazó para que me soltara y se largara de la casa, el cerró la puerta y se le fue encima a mi mamá y nos grito "ya valieron madre ya se los cargo la chingada, los voy a matar " y le quitó el cuchillo y la atacó, yo traté de quitárselo de encima y empezó a atacarme", dijo la poblana.