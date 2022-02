Localizan a José Yael de 10 años: “me escape de casa porque mi mamá no me daba comida a mis horas”

Luego que en días pasados familiares habían reportado la desaparición de un menor de edad, sin embargo el niño aclaró que se salió de su domicilio por falta de atención de su madre.

Fue desde el pasado sábado 12 de febrero, cuando familiares solicitaron el apoyo de la ciudadanía, para dar con el paradero de José Yael Monterrosa Brena, de 10 años de edad, pues fue visto por última vez en su domicilio ubicado sobre la calle 3 Norte, casi esquina con la avenida Peñafiel.

Sin embargo, durante este martes, el padre del menor difundió un video donde aparece José aclarando la situación y explicando que no se perdió, pues decidió salir de su casa donde vivía con su madre, quien no le brindaba la atención necesaria por atender sus problemas legales.

"Decidí escapar de ahí porque mi mamá no me daba mis cuidados y atención, tampoco me daba comida a mis horas porque tiene muchos problemas legales, por eso me vine aquí con mi papá don Antonio Monterrosa, decido y quiero estar mi papá", se escucha decir al menor.