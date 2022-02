Jovencita entra en pánico y acusa a DiDi de cambiar de ruta de Puebla a Cuautlancingo

La poblana Valeria denunció el calvario y la angustia que sufrió cuando abordó un automóvil de la plataforma Didi cuyo chofer se llama Ricardo, pues este sujeto tomó una ruta que no correspondía al destino y lo peor, es que a mitad de camino no había iniciado el viaje en la plataforma, por lo que la joven antes de que le ocurriera cualquier cosa decidió bajarse.

Valeria contó que todo inició ayer por la tarde desde una colonia ubicada al sur de la capital, ella decidió pedir un Didi que la trasladara a Cuautlancingo, fue ahí donde Ricardo aceptó el viaje a bordo de su auto Versa blanco con placas UBE872A.

Posteriormente la joven arribó la unidad, pero desde ahí comenzaron las cosas extrañas, pues cuando Valeria intentó compartirle el viaje a su hermana nunca lo logró ver, minutos después el conductor intentó hacerle la plática, pero la veía mucho y esto provocó que la joven se sintiera incómoda, pero a la vez alerta.

Luego, Valeria se percató que el chofer tomó diferente camino al del GPS y desde ahí inicio lo peor para ella, pues tampoco el viaje había iniciado y ya iban a mitad de camino.

El sujeto al notar que Vale se dio cuenta, le respondió que ahora sí daría por iniciado y el viaje, pero ya iban llegando a la caseta de Puebla-Atlixco, tuvo que fingir una llamada para que, al ver mucha gente rápidamente bajara y huyera de la unidad.

Finalmente pidió a las poblanas a extremar cuidados, dijo que su caso lo publicó para que otra joven no pase por lo mismo que ella, lamentablemente, aunque procedió a denunciar le dijeron que mejor lo realizara vía online.

"Didi no me ha resuelto nada, metí la queja y solo me dijeron que lo checarían y que yo presentara la denuncia a la fiscalía si quería, obvio la hice la fiscalía solo me dijo que el trámite era en línea. Ya lo hice y solo me dieron el número de folio (...) Por favor ayúdenme a compartir, este tipo no puede estar dando viajes, chicas cuídense y si sienten algo Hablen, reclamen, griten, compartan su viaje, estén en comunicación con alguien que sepa que viajan, abran la puerta, todo te puede salvar. Si nosotras mismas no nos cuidamos nadie lo hará por lo que veo, nadie responderá por nosotras, no estás exagerado, no estás alucinado, no estas creando cosas en tú cabeza, es real y actúen a tiempo", finalizó.