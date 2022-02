A ocho años del feminicidio de Karla, familia López Albert exige las sentencias faltantes del asesino de su hija

Los padres de Karla López Albert quien hace 8 años fue víctima de feminicidio, exigieron a las autoridades y a la segunda sala penal del TSJ, que dicten las dos sentencias faltantes en contra de Manuel Forcelledo Nader, el asesino de su hija y el de su bebé; "No hay resolución y por lo tanto el Juez de Cholula, no ha podido dictar las Sentencias".

Los señores Carlos López Guzmán y Esperanza Albert a través de un pronunciamiento dieron a conocer que a ocho años del feminicidio de su hija Karla López y el de su bebé, debido a que ella se encontraba embarazada, no se ha aplicado todo el peso de la ley en contra de Manuel Forcelledo.

Ante ello exigieron al Tribunal Superior de Justicia que logre resolver el tema, debido a que solo se ha dictado una sentencia en contra de Forcelledo Nader, faltando las sentencias de Moisés Cordero Hernández y Rodrigo Solis Cano debido a que estos 2 últimos, recusaron al juez penal de Cholula, solicitando que el Juez se inhiba de conocer del asunto.

"El asunto fue radicada en la 2a sala penal del TRUBUNAL SUPERIOR DE JUSTICIA y hasta la fecha, después de un año, la segunda sala no se ha pronunciado en relación a la recusación hecha por los procesados, por lo que no hay resolución y por lo tanto el Juez de Cholula, no ha podido dictar las Sentencias", se lee en el pronunciamiento.