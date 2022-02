Violencia en Zacatecas terminó con la historia de amor de esta joven pareja

Debido a la violencia vivida los últimos días en el estado de Zacatecas, Lisa, perdió la vida debido a un fuego cruzado, su novio, Bryan murió cuatro meses antes.

De acuerdo con la información de Infobae, Lisa y Bryan se conocieron durante la secundaria, pero iniciaron su noviazgo años después. Hace unos meses, el joven fue asesinado en un bar junto a su compañero de la banda musical a la que pertenecía, César Medina.

Los informes señalaron que aproximadamente a las 23:00 de la noche, un grupo armado irrumpió en el bar y le dispararon a Bryan y su compañero, la pareja llevaba 11 meses de relación.

Ante esto Lisa público en redes sociales un video para festejar el que sería su primer año de relación:

“Mi Bryan me enseñó a dejar todo a un lado y amar como si no hubiese un mañana, se ganó mi corazón y mi confianza. Me hizo la persona más feliz del mundo, mi amor platónico”.