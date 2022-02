Atacan a balazos a motociclistas en Atlixco; uno muere en el hospital

Dos motociclistas fueron baleados por sujetos desconocidos en el tramo carretero Camino a Nexatengo s/n, de la Ricardo Flores Magón en Atlixco. Uno de ellos murió en el Complejo Médico Gonzalo Río Arronte.

Los hechos, se presentaron el sábado 19 de febrero, cuando Joaquín A. C. de 35 años de edad y Luis Gustavo G.R. de 23 iban a bordo de una motocicleta marca Italika 150 color blanco cuando fueron interceptados por unos sujetos a bordo de una camioneta tipo Ford color blanco y dos sujetos se bajaron de ella para dispararles.

Los lesionados quedaron tirados en el piso, mientras que los agresores se dieron a la fuga dejando la camioneta en el lugar de los hechos.

Trascendió que los masculinos heridos eran originarios de la comunidad de San Isidro Huilotepec.

Al llegar al lugar elementos de seguridad pública acordonaron el área y fueron encontrados al menos 8 casquillos percutidos, calibre 9mm y 380 mm.

Según los lesionados no conocían a sus agresores y dijeron no tener problemas con nadie, pero no presentaron cargos.

Joaquín Alvarado, tenía heridas de bala en tórax, y su estado de salud es delicado.

Luis Gustavo G. R. tenía heridas en cráneo, brazo, tórax y su estado de salud era grave, sin embargo, después se supo que falleció al interior del nosocomio.

Fuentes extraoficiales al caso dijeron que habían sido atacados a machetazos, pero esta no es una versión oficial, aunque si refirieron que uno de los lesionados si había muerto desde el día lunes y que ya había sido su sepelio.