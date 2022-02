PERFIL: Ella era Michell Simón, la modelo y conductora de Veracruz hallada muerta en Tlalpan

La comentarista de deportes, Michelle Simon de 29 años de edad, fue encontrada muerta en un hotel de la alcaldía Tlalpan, ella era originaría de Coatzacoalcos, Veracruz.

De acuerdo con El Universal, Michelle se había mudado recientemente a la Ciudad de México para poder sobresalir como cronista deportiva.

Asimismo, ella misma se describía en sus redes sociales como conductora de televisión, modelo, actriz y "feliz mamá".

Actualmente se encontraba trabajando en el programa deportivo ‘Hoy futbol’ en AymSports.

Michell Simon, era madre de una niña de tan solo cuatro años de edad, además de ser fanática del béisbol y mostrar sus viajes.

También, practicaba box y le gustaba presumirlo en sus videos en Instagram.

"No saben lo felipe y con tenis que estoy... No se imaginan lo que me esta dejando el Box... No imagino ahora mi vida sin este hermoso deporte... Gracias a mi Coach y a las personas que me rodean y me alientan a seguir adelante... Es con todo menos con Miedo", escribió en una publicación de Instagram para acompañar una grabación de su entrenamiento.