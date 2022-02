No quiero ser la última, decía Michell Simón víctima de feminicidio en la CDMX

La modelo y comentarista de deportes Michell Simón, fue víctima de feminicidio en la CDMX, ella se encontraba desaparecida desde el sábado 19 de febrero cuando salió con un amigo.

En alguna ocasión, Michelle compartió en sus redes sociales un texto en el que opinaba sobre los feminicidios en el país, señalando que le aterraba aparecer en una foto como una víctima más.

“(…) hombres no los odio, no estoy en contra de ustedes se que hay hombres que realmente nos apoyan simplemente no sienten terror a todo como nosotras y aunque muchos piensen que nos apoyan desde el momento de reírse, juzgar o llamarnos feminazis se nota su 0 empatia. No espero cambiar la forma de pensar de nadie solo expreso lo que siento el porque me uno al paro pero sobretodo me aterra aparecer como en la siguiente foto y si soy yo la siguiente, quiero ser la ultima”, se lee en su publicación.