Motociclistas llevan 20 asaltos en la colonia Concepción La Cruz de San Andrés Cholula

Dos hombres a bordo de una motocicletas siembran pánico en los vecinos de la colonia Concepción La Cruz en el municipio de San Andrés Cholula, pues en lo que va del año van 20 personas que han sido atracadas por estos criminales, quienes les quitan dinero en efectivo y sus celulares.

Por medio de redes sociales es como los afectados han dado a conocer la violencia que se vive en la colonia ya referida, principalmente en la calle Carmen Serdán 5 y aledañas a la parroquia de la zona.

Los criminales operan en una motocicleta; sin embargo, no siempre es la misma, hay ocasiones en las que viajan en una de color negro con rojo y en otras en las que circulan en una de color naranja.

En los 54 días que van del año, se han reportado 20 asaltos cometidos por estos criminales, quienes en sus motocicletas van asechando a sus víctimas y en algunos casos, hay quienes ya han sido atacados hasta en dos ocasiones, por lo que han llegado a pensar que puede tratarse de ataques directos, así lo hizo saber una de las afectadas.

“A mí me han asaltado dos veces, la primera ocurrió dos semanas antes de que me volvieran a amagar, en la primera ocasión me quitaron dinero y la segunda vez ya no pudieron quitarme nada porque había más personas que los estaban viendo”, refirió la víctima para CAMBIO.