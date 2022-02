Mamá de desaparecida se disfrazó de sexoservidora para buscar a su hija

Mayela Vargas hizo hasta lo inimaginable para encontrar a su hija que desapareció del corazón del Centro de Puebla: se disfrazó de sexoservidora para entrar a buscar a su hija de 39 años en los hoteles, bares y prostíbulos del primer cuadro de la ciudad.

En entrevista con Alcance Diario, Mayela Vargas narró la difícil travesía y calvario que ha sufrido desde el 13 de agosto del 2016, luego de que su hija Claudia, quien en ese entonces tenía 39 años de edad, desapareció misteriosamente en pleno Centro Histórico de la ciudad de Puebla.

En total, la madre lleva cinco años buscando a su hija Claudia. Ella desapareció en el Centro Histórico de la capital cuando se encontraba vendiendo unos cuadros, le dijeron que unos sujetos la jalaron y la subieron a una camioneta. Desde esa ocasión no ha sabido de ella.

Compartió que Claudia salió de su vivienda ese día alrededor de las 9 horas, posteriormente acudió al Penal de San Miguel a visitar a su pareja, quien permanece preso en el reclusorio, no era la primera vez que iba, pues ya llevaba tiempo acudiendo a la cárcel ubicada al sur de la capital.

Claudia, además de visitar a su pareja sentimental, vendía los cuadros que éste hacía en el penal, se iba todos los días al corazón de la capital recorriendo la 14 y la 12 Poniente para comercializarlos, incluso, dijo Mayela, que ya era conocida por los comerciantes de la zona.

Posteriormente, por la tarde Mayela dijo que Claudia le marcó para decirle que si podía quedarse a dormir en su casa, debido a que la suya le quedaba un poco retirada y ya se encontraba cansada, ambas quedaron de verse pero la mujer de 39 años nunca llegó.

Al ver que su hija no aparecía, al siguiente día Mayela se dispuso a buscarla. Empezó a preguntar y fue ahí donde se enteró por los comerciantes de la 14 Poniente que a su hija unos sujetos le dieron un ‘levantón’: la jalaron hacia una camioneta y se la llevaron con rumbo desconocido. Incluso, comentó que encontraron algunos cuadros que ella vendía tirados en la calle.

Cuando la madre de la poblana acudió a interponer su queja ante la Fiscalía se topó con pared: no quisieron hacer formal su denuncia y ante esta omisión ella decidió buscarla por sus propios medios, haciendo cosas que ella jamás se había imaginado, como entrar a casas de citas disfrazada de sexoservidora, para saber si ahí estaba privada de su libertad Claudia.

“A los de la Fiscalía les vale gorro lo que pase. Les dije de cosas a ellos porque no me quisieron levantar la denuncia de desaparición de mi hija. Entonces empecé a trabajar yo. Yo anduve en lugares feos, me disfracé muy acá y entré a lugares feos, en Puebla entré a casas de citas, a una a otra, me iba en la noche a buscar. Desgraciadamente no he dado con ella, estuve así casi tres años”, dijo en entrevista para Alcance Diario.