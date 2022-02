Piden pena máxima para asesinos de estudiantes de medicina en Huejo; este viernes es la audiencia (FOTOS)

Este viernes se realizará el juicio oral en contra de los tres detenidos por el cruel asesinato de los tres estudiantes de medicina y el conductor de Uber que ocurrió hace dos años en Huejotzingo. Tanto las familias de los jóvenes como su defensa legal confían en que las autoridades les dejen caer todo el peso de la ley a los responsables, pues existen más de cien pruebas en contra de los implicados.

Homicidio calificado y robo agravado de vehículo, son los delitos que enfrentarán hoy en los Tribunales del estado, Pablo Jesús N, Ángel N y Lisset N, los asesinos de los estudiantes de Medicina y el conductor de dicha plataforma, luego de que fueron localizados sin vida en un terreno de Santa Ana Xalmimilulco en Huejotzingo el 24 de febrero del 2020, (exactamente hace dos años).

Ante ello, este jueves la defensa legal de las familias de los tres estudiantes de medicina, Ricardo Fernández, convocó a una rueda de prensa en donde detalló los avances que, como abogado y con apoyo de las autoridades, han tenido a dos años de este triste asesinato, donde declaró que confía en que se castigará a los responsables con todo el peso de la ley por arrebatarles la vida cruelmente a Ximena, Antonio y Javier al igual que al conductor de Uber que los trasladaría de regreso a casa.

Ricardo Fernández explicó que no va a permitir que se les aplique a los asesinos de los jóvenes una pena mínima, sino que pelearán para que a estos sujetos se les aplique una condena máxima, la cual oscila entre los 70 a 75 años en prisión, pues declaró que existen cien elementos probatorios contundentes y fehacientes que incriminan a los detenidos.

El asesor legal de las víctimas confirmó lo que había declarado el año pasado el gobernador de Puebla, Miguel Barbosa Huerta, respecto a ‘El Pirulí’, pues detalló que este delincuente y asesino del municipio de Huejotzingo, quien está tras las rejas, no está vinculado con el homicidio de Ximena Quijano, Antonio Cerpa, Javier Tirado y el chofer de Uber, por lo que los detenidos por este hecho actuaron por cuenta propia.

"El tema de la banda delictiva es un tema de acción de investigación, que por temas de confidencialidad no puedo decir mucho, pero desafortunadamente ‘El Pirulí’, a quien se le denominó como líder de esta banda, no tuvo vinculación directa con estos delitos. No existe vinculación en el caso con ‘El Pirulí’. Sabemos que al menos los tres detenidos actuaron por cuenta propia, sabemos que Huejotzingo es una zona roja, complicada", dijo Ricardo Fernández.