Roba camioneta estaciones en Yehualtepec, su dueño estaba en una fiesta

La camioneta robada es de la marca Chevrolet Silverado tipo Pick Up de color blanco con placas de circulación del estado de Tabasco VR-29-427

Yehualtepec, Pue.- La Inseguridad sigue afectado a los ciudadanos del municipio de Yehualtepec luego de que delincuentes se llevaron una camioneta que estaba estacionada afuera de un domicilio particular que se encuentra ubicado en la comunidad de Llano Grande.

Personal del número de emergencias 9-1-1 fue alertado sobre el robó de una camioneta que se registró sobre la carretera federal Puebla Tehuacán a la altura de la comunidad Llano Grande en el municipio de Yehualtepec, el hecho ocurrió mientras la víctima se encontraba en una fiesta particular.

La víctima en su declaración correspondiente ante las autoridades señaló que dejó estacionada su camioneta mientras disfrutaba de una fiesta en la localidad de Llano Grande y que los amantes de lo ajeno se la llevaron aproximadamente entre las 09:30 y las 10 de la noche.

Se trata de una camioneta marca Chevrolet Silverado tipo Pick Up de color blanco con placas de circulación del estado de Tabasco VR-29-427.

Es importante mencionar que la comunidad de Llano Grande en el municipio de Yehualtepec se encuentra cruzando la carretera federal Puebla-Tehuacán y es considerado el tramo carretero como la línea de la muerte por el alto índice de asaltos con violencia que se registra en esta zona.