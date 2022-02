Engaño en el transporte público: cámaras no conectadas que fueron instaladas de adorno

Están colocadas pero no activadas, motivo por el cual el robo a las diferentes rutas de la capital poblana ha ido en aumento

Las cámaras que fueron instaladas en el transporte público son un fraude, ya que están colocadas pero no activadas, motivo por el cual el robo a las diferentes rutas de la capital poblana ha ido en aumento puesto que los delincuentes saben de dicho engaño y pueden operar con toda tranquilidad.

La sorpresa se la llevan los afectados e incluso las mismas autoridades quienes al momento de pedir el video de las cámaras reciben la respuesta de que no es posible debido a que ninguna de ellas se encuentra conectada y por lo consiguiente, no hay ninguna grabación que ayude a dar con los responsables de cualquier acto indebido cometido al interior del colectivo, así lo hizo saber en una entrevista para CAMBIO el checador de la Ruta 41, unidad que fue abordada por dos criminales.



“No creo que se logre saber dónde se bajaron los hombres, a menos que el chofer recuerde, porque las cámaras no sirven, ninguna está conectada”, comentó para CAMBIO.



Esta mentira es sabida por los conductores, concesionarios y mismos trabajadores de la Secretaría de Movilidad y Transportes del Gobierno del Estado (SMT) quienes a pesar de ser los creadores de dicha estrategia para inhibir este tipo de delito, continúan sin hacer algo para combatir el robo a transporte público.

Sin embargo, no solamente son las cámaras de videovigilancia las que no sirven, en la misma situación se encuentran los botones de pánico, los cuales fueron instalados con la finalidad de emitir una señal de alerta para que las autoridades acudieran rápidamente al punto, lo cual, no ha pasado y por ende, los criminales han logrado llevar a cabo su cometido.

Cabe mencionar que una de las condiciones para que la tarifa del transporte incrementara, fue precisamente la de brindar mayor seguridad a los pasajeros a través de cámaras y botones de pánico; sin embargo, no ha sido llevado a cabo como se estipuló, razón por la cual los usuarios continúan inconformes con el aumento al pasaje.