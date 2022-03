Termina mes con siete feminicidios en Puebla, dos más que en enero

El mes de febrero cerró con un total de siete feminicidios, dos casos más que los registrados en enero. Con ambas cifras, la entidad suma un total de 12 homicidios en contra de mujeres poblanas que lamentablemente han sido halladas sin vida y con evidentes signos de violencia.

De acuerdo con un reporte hemerográfico realizado por CAMBIO hasta el corte del 28 de febrero se han contabilizado un total de 12 feminicidios ocurridos en territorio poblano. Cabe destacar que este año hubo cuatro casos más de mujeres que fueron privadas de la vida por sus agresores respecto al mismo periodo pero del 2021, el cual registró 8 casos.

Cabe destacar que respecto a los casos de feminicidio que ocurrieron en enero del 2022 también fueron más que los del 2021, pues dentro del presente año se contaron cinco mujeres asesinadas, tratándose de una mujer desconocida, Mayra en Acajete, la pequeña María Isabel en Zoquitlán, Liliana Lozada que fue hallada en una hacienda de Atlixco y Elizabeth, quien después de ser reportada como desaparecida fue localizada sin vida.

Posteriormente los casos de feminicidio no cesaron para el siguiente mes de febrero, donde el día tres fue hallado el cadáver de una mujer en el Bulevar Clavijero de la capital poblana; ella fue ahorcada y hasta el momento no ha sido reconocida por su familia.

Posteriormente, fue el feminicidio de Engracia Jiménez, cuyo cuerpo fue hallado con signos de violencia; ella era oriunda de Nauzontla y fue encontrada sin vida en Zoquiapan. El feminicidio ocho corresponde a Adamina, quien fue arrojada al pozo de su casa en el municipio de Venustiano Carranza.

El caso nueve fue de Irene quien fue asesinada por su ex pareja en el municipio de Francisco Z. Mena, luego siguió el caso de María Luisa cuyo cuerpo fue encontrado envuelto en cobijas en una barranca de Tecamachalco y Candelaria se convirtió en la víctima 11, luego de que fue asesinada a machetazos en el municipio de Atlequizayan por su ex novio.

Finalmente, febrero del 2022 cerró con el feminicidio 12 correspondiente a una mujer que vivía en situación vulnerable en la capital poblana, su cuerpo fue encontrado con signos de violencia en los terrenos del Bulevar Vicente Suárez y su novio es el principal sospechoso, pues constantemente la golpeaba.