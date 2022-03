VIDEO: Así amenaza el CJNG con ejecutar a los policías de Guanajuato

Luego de que la Fiscalía General del Estado de Guanajuato, señalará que los ocho mineros fueron secuestrados presuntamente por el Cártel de Jalisco Nueva Generación (CJNG) y obligados a distribuir droga, los sicarios respondieron.

A través de un video, varios supuestos sicarios del CJNG amenazó a Fiscalía, pues se deslindaron del delito de secuestro de los mineros.

“Ya saben que todo el estado de Guanajuato tiene dueño y es del señor ‘Mencho’. Que les quede claro que a los mineros no los secuestramos, pu**s; esto no fue como ustedes lo dicen. Ustedes no los rescataron, ellos llegaron por su propio pie a sus hogares y nunca se les pidió dinero, y tampoco fue secuestro”, concluyó.