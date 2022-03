Janeth fue golpeada con piedras, palos y botellas por ser trans y estar en el carnaval de La Libertad (VIDEO)

Janeth Palacios, mujer trans y activista por la lucha de los derechos de la diversidad sexual, fue violentada este fin de semana en una tienda ubicada en la Junta Auxiliar La libertad. Los más de 20 sujetos que la agredieron con palos, piedras y botellas de vidrio le provocaron heridas en sus labios y hasta recibió rasguños en su pecho.

Fue el domingo cuando Janeth acudió al carnaval de su junta auxiliar en la Libertad. Ella, a través de su cuenta de Facebook, dio a conocer que tras divertirse, unas personas le pidieron una fotografía, ella accedió, pero al parecer su ‘pecado’ fue pararse a las afueras de una tienda de abarrotes a esperar.

De manera repentina los señores que atendían el negocio salieron, comenzaron a agredirla verbalmente y luego se le fueron encima. En cuestión de segundos salieron más personas, todas ellas integrantes de la misma familia. Eran alrededor de 25 personas que sin razón alguna comenzaron a golpearla con lo que encontraron: con palos, piedras y botellas de vidrio, según su declaración.

“Como mujer transexual estaba divirtiéndome en las actividades tradicionales de mi colonia y pues espero que la gente me pueda apoyar para defenderme porque fui agredida por esta miscelánea en La Libertad. Me han pegado con botellas, piedras y me ha amenazado de muerte (…). Miren lo que me han hecho, casi me sacan las chichis, me destrozan el rostro”, dijo en un video publicado en su cuenta de Facebook.