Capturan a ‘La Vaca’ sicario que comenzó el rumor sobre el fallecimiento del Mencho (VIDEO)

En Colima se registró una fuerte movilización por parte de militares y la Guardia Nacional, en donde presuntamente se logró la detención del líder de Los Mezcales, José Bernabé Brizuela Meraz, apodado “La Vaca”.



RUMORES QUE LA VACA



Reportan la captura de una persona importante de los carteles en una casa de entre las calles Madero y Lerdo en el lugar sacaron varias personas que al parecer estaban secuestradas, el detenido lo subieron a una camioneta militar, la zona sigue resguardada pic.twitter.com/n8SuCMF8NA

De acuerdo con la información de La Opinión, José Bernabé Brizuela Meraz, apodado “La Vaca”, es el responsable de los rumores sobre la muerte de jefe del Cártel de Jalisco Nueva Generación (CJNG), Nemesio Oseguera Cervantes, alias ‘El Mencho’

A través de videos que circulan en redes sociales, se observa un operativo en una de las calles de Colima, en donde se presume se detuvo a ‘La Vaca’.

José Bernabé Brizuela Meraz, apodado “la Vaca”, líder de los Mezcales presuntamente escribió una carta en la que aseguraba que el Mencho había muerto y que rompía con el CJNG, porque no aceptaba a Julio Castillo Rodríguez y Jessica Johanna Oseguera González, mejor conocida como “la Negra”, yerno e hija del Mencho, respectivamente, como los nuevos líderes de ese cártel en Colima.

Los rumores llegaron hasta el especialista en temas sobre narcotráfico, Héctor de Mauleón dijo que “el gobierno federal sabía que el capo estaba grave de salud y requería de transfusiones diarias” desde hace un año. Sin embargo, no se ha confirmado su muerte, porque no hay cadáver. Ante esto, la Fiscalía General de la República (FGR) y la Secretaría de la Defensa Nacional (Sedena) no han desmentido ni aclarado si el Mencho está vivo o muerto.

Con información de La Opinión