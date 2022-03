Lo ejecutan con el tiro de gracia y su hermano lo encuentra a orilla de la carretera al Aguacate

Eduardo Morales Sánchez, conductor de un taxi pirata, fue encontrado con un ‘tiro de gracia’ en la cabeza la mañana de este miércoles en la comunidad de San José El Aguacate, a un costado de la carretera a Huehuetlán el Grade.

El hallazgo fue hecho por su hermano, quien pasó horas buscando a Eduardo luego de que no llegó a su domicilio a pesar de que llamó a sus familiares para comunicarles que ya iba en camino.

Todo comenzó cuando el joven de 37 años de edad se comunicó con su cuñada, al filo de las 03:40 horas de la madrugada, y le informó que ya había terminado de trabajar, por lo que se dirigía a su casa, pero nunca llegó.

Tras el paso de las horas, los familiares de Eduardo comenzaron a inquietarse al ver que no llegaba y que ya no respondía las llamadas ni los mensajes, por lo que comenzaron a buscarlo con sus conocidos; sin embargo, no lograron tener una respuesta acerca de su paradero.

Aproximadamente a las 6:00 horas, el hermano de Eduardo logró rastrear su celular, el cual los mandaba a un terreno baldío en la colonia San José Xacxamayo, perteneciente a la comunidad de San José el Aguacate, sitio al que sin pensarlo ni un momento acudieron rápidamente.

Al llegar al lugar, comenzaron a buscar su teléfono, el cual les indicaba que se encontraban cada vez más cerca al dispositivo, el cual posiblemente tenía consigo el joven.

Una vez llegando al punto, confirmaron lo que se temían, Eduardo estaba acostado entre la maleza con un disparo en la cabeza y los ojos vendados, motivo por el cual pidieron el apoyo a los cuerpos de emergencia.

Paramédicos del Sistema de Urgencias Médicas Avanzadas (SUMA) confirmaron el deceso y en colaboración con personal de la Policía Municipal, solicitaron la presencia de la Fiscalía General del Estado (FGE) para las indagatorias correspondientes y el levantamiento de cadáver.

Hasta el momento se desconoce el móvil de los hechos ya que el vehículo en el que viajaba Eduardo fue robado; sin embargo, no todas sus pertenencias. Por lo que las investigaciones para conocer el verdadero origen del asesinato y de la identidad de él o los presuntos responsables, continúan.