Choferes de aplicación denuncian que Mercado Hidalgo y Unión son puntos de venta de droga

La venta de droga en calles aledañas al Mercado Hidalgo y Unión durante la madrugada, cada vez se vuelve más común, pues los narcomenudistas aprovechan de la nula presencia de las autoridades en la zona para comercializar y reclutar posibles clientes, quienes en su mayoría son conductores de plataforma.

Fuentes oficiales informaron a CAMBIO que este tipo de delincuentes operan en calles de la 15 Norte, 64 y 66 Poniente, Héroes de Nacozari y Bulevar Norte, lo que es el tramo de Soriana CAPU hasta las vías del tren situadas a un costado del Mercado Hidalgo.

En cada esquina de los puntos ya mencionados, se paran de dos a tres hombres, de los cuales uno de ellos se encarga de vigilar la zona y que la compra se concrete correctamente, mientras que, los sujetos restantes son quienes comercializan la mercancía a sus ya clientes o incluso, a conductores de plataforma quienes llegan al punto bajo engaños, así lo hizo saber un chofer de Uber.

“Tomé el viaje por Bulevar Vicente Suárez, el cual, me marcaba un destino totalmente diferente pero ya estando ellos arriba me dijeron que iban a cambiar la ruta y cuando vi a dónde era me dijeron que me callara y no dijera nada, ya estando ahí se me acercaron varios ofreciéndome droga y pues imposible negarse”, comentó Ricardo para CAMBIO.