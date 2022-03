Infierno en Nuevo Laredo: reportan balacera contra instalaciones militares y el consulado de EU (VIDEO)

Esta madrugada, se registraron disparos por parte de sicarios en contra de instalaciones militares y oficinas del Consulado de Estados Unidos en Nuevo Laredo, además hubieron bloqueos en la principales avenidas de la ciudad con carros incendiados.

Aftermath of fighting in Nuevo Laredo, Mexico. #Mexico #cartel pic.twitter.com/8IF9Yc55Ju

La violencia desatada la madrugada de este lunes, se habría registrado según fuentes extraoficiales por la detención de Juan Gerardo Treviño alias “El Huevo”, quien es cabecilla del Cártel del Noreste; por lo que la alcaldesa de Nuevo Laredo pidió a los habitantes mantenerse en sus casas.

U.S. Consulate in Nuevo Laredo issues a warning this evening following gunfire heard in the city. https://t.co/lQpg0TkCNW pic.twitter.com/5ulK2CjSjW