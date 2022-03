Detención de “El Huevo” líder del Cártel de Noreste, principal motivo de balaceras en Nuevo Laredo

Luego de que elementos de la Secretaría de la Defensa Nacional, informaron de la detención de Juan Gerardo Treviño Chávez alias “El Huevo”, líder del Cártel de Noreste; autoridades reportan que ese fue el principal motivo de las balaceras y bloqueos de esta madrugada.

Fue el pasado 13 de marzo, que la Secretaría de la Defensa Nacional en conjunto con la Fiscalía General de la Republica, el Centro de Inteligencia y la Guardia Nacional; informaron sobre la detención de Gerardo Treviño Chávez “El Huevo” quien fungía como líder del Cártel del Noreste.

Los cargos que se le imputan a “El Huevo”, son extorsión, homicidio doloso, tráfico de drogas, terrorismo y lavado de dinero, por lo que fue trasladado a las instalaciones de la Fiscalía Especializada en Materia de Delincuencia Organizada (FEMDO), donde se determinará su situación jurídica.

Mexico is a #Narcostate where cartels can take cities hostage and nothing happens, just like Nuevo Laredo. Never before has the country been under such chaos and violence. @lopezobrador_ setting Ovidio (Chapo's son) free after arresting him set a dangerous precedent. https://t.co/YJHzln5O2F pic.twitter.com/nnjwD9qYzP