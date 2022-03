FOTOS: Así fue la detención de “El Bronco”, ex gobernador de NL, en su rancho

La tarde de este martes el ex gobernador de Nuevo León, Jaime Rodríguez Calderón, fue detenido en el municipio de General Terán, por presunto desvío de recursos

La tarde de este martes, la Fiscalía Especializada en Delitos Electorales de Nuevo León detuvo al ex Gobernador Jaime Rodríguez, tras una denuncia que presentó el Gobernador Samuel García cuando era Senador, en Julio de 2018, por el desvío de recursos públicos por el caso de las Broncofirmas.

De acuerdo con Versiones, el ex gobernador fue detenido por su misma escolta cuando circulaba por una carretera del sur del Estado.

Trascendió que la detención también podría estar relacionada con una investigación por un presunto enriquecimiento ilícito. Además, habrían participado elementos de la FGR en la detención.

El ex Gobernador fue trasladado a uno de los penales del Estado.

El 29 de enero de 2018, el periódico EL NORTE reveló que más de la mitad de las firmas reunidas por funcionarios de Jaime Rodríguez en favor de su candidatura independiente a la Presidencia fueron recabadas en horario laboral.

De acuerdo con un análisis elaborado a partir de datos solicitados al INE, se pudo determinar que el 51 por ciento de los apoyos fue recabado por más de 500 servidores públicos de lunes a viernes y de 09:00 a las 18:00 horas.

Tras la publicación, García, quien ahora es Gobernador, y Mariela Saldívar, ex Diputada local, presentaron una denuncia penal.

El tema también se dirimió en instancias electorales e incluso se había solicitado separar de sus cargos al ex Gobernador y a Manuel González, ex Secretario de Gobierno, para ser sometidos a juicio político por el desvíos, sin embargo, al final el procedimiento no llegó a nada.

Samuel García, gobernador de Nuevo León subió un video en sus redes sociales en el que señaló “Quien la hizo la paga”, en referencia a la detención de Jaime Rodríguez Calderón “El Bronco” por el delito de desvío de recursos.

Con informacion de Versiones