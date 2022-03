El Bronco sufrió de alcoholismo y adicción a los videojuegos en sus últimos años como gobernador

Luego de que este martes fue detenido Jaime Rodríguez Calderón, el gobernador Samuel García reveló que en sus últimos tres años al frente de Nuevo León, “El Bronco” sufría de alcoholismo, depresión y adicción a los videojuegos.

Samuel García reveló en entrevista con Joaquín López Dóriga que al tomar posesión como gobernador de Nuevo León el pasado 3 de octubre, encontró altos índices de violencia en la entidad y esto se debe a que Rodríguez Calderón desatendió la situación por problemas con el alcohol y adicción a videojuegos como ‘Call of Duty‘, ‘Mario Kart‘, ‘Pokémon‘, ‘League of Legends‘ y ‘Age of Empires‘.



"Cuando llegamos era tierra de nadie, 'El Bronco' en sus últimos tres años vivió deprimido, alcoholizado, y dejó morir el tema de seguridad", aseveró.



Tanto fue su adicción a los videojuegos que abrió su canal de Twitch, donde transmitió sus largas partidas.

En Twitch, donde actualmente tiene 30 mil 326 seguidores, el exgobernador se hace llamar "El Bronco God". Sin embargo, su pasión por los videojuegos no comenzó ahora, pues cuando era candidato a la gubernatura del Estado presentó su propio videojuego, llamado 'Ponte Bronco'.



"Las cosas en Nuevo León se han puesto muy broncas y que mejor para resolver las diferencias que una buena carrera de caballos, ayuda al ‘bronco’ a ganar las 10 carreras que lo separan de la goberna… digo del gane”, decían las instrucciones del juego que lanzó "El Bronco".



"El Bronco" fue detenido este martes en el municipio en una carretera en General Terán, por presunto desvío de recursos públicos, y fue trasladado al Penal #2, en Apodaca.

