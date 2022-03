Sigue la tragedia: le roban bebé recién nacida a la hermana del Dulce Estudiante (VIDEO)

Cada vez es más grande la tragedia que enfrenta la familia del joven que era conocido como El Dulce Estudiante de la BUAP, pues Fernanda no sólo tiene que enfrentar la reciente muerte de su hermano, sino el secuestro de su bebé quien apenas tiene unos días de nacida. La pequeña le fue arrebatada de sus brazos por su padre, quien se la llevó sin su consentimiento el pasado 8 de marzo, es decir en pleno Día Internacional de la mujer.

“No se imaginan lo que estoy pasando, murió mi hermano de cáncer, apenas mi mamá y yo nos estamos recuperando y ahora me pasa esto: mi hija apenas nació, le estaba dando de comer de mí cuando su padre me la arrebató. Sólo vi cómo su cabecita se sacudió como muñeca y de ahí no la he vuelto a ver”, dijo llorando María Fernanda Rodríguez Alonso, hermana de Isaac Felipe, quien recientemente falleció de cáncer y que conmocionó a los poblanos por vender dulces en las afueras de la Catedral.

Fernanda Rodríguez, acompañada de su madre Guadalupe, convocaron a una pequeña rueda de prensa en la explanada del Zócalo de Puebla la mañana de este martes, en donde la joven con el corazón destrozado alzó la voz y dio a conocer su caso. Ahí narró que su ex pareja, Juan Manuel S, el pasado 8 de marzo ingresó a su casa ubicada en Tepeaca y le quitó a su bebé que en ese entonces apenas tenía 8 días de nacida.

Mencionó que este sujeto y su suegra actuaron en complicidad para llevársela. A partir de ese día, Fernanda no la ha vuelto a ver y cada día su angustia aumenta. Hoy miércoles la menor cumplió 17 días de vida y ella teme por la integridad de su hija, pues todavía es una recién nacida que depende de su madre, y el hecho de no saber cómo está la consume cada vez más.

Fernanda mencionó que este sujeto siempre fue violento con ella. Incluso cuando estaba embarazada la amenazó, le quemó su celular, le decía “de cosas” y hasta la golpeó, motivo por el cual acudió a interponer una denuncia ante las autoridades pero no le quisieron tomar el caso pese a que todo su rostro se encontraba con heridas.

La hermana de Isaac dijo que tardó en alzar la voz en esta ocasión que le quitaron a su bebé por miedo: miedo a que le pasara algo a su niña, miedo a que le hicieran algo a su familia y miedo a que este sujeto por venganza se la llevara del país; pero se armó de valor y fue por ello que por medio de una rueda de prensa convocó a algunos medios para que su mensaje les llegara a las autoridades.

“Él me ha amenazado con que la va a sacar del país. Él, todo el tiempo que estuve con él, me ha agredido. Yo temo por la seguridad de mi bebé, de mi hija. Este sujeto le enseñó la otra vez una navaja a mi mamá (…) por favor ayúdenme, mi bebé apenas acaba de nacer, necesita aún comer de mi persona, estoy desesperada, mi bebé me necesita y tengo miedo de que le hagan algo, yo no voy a esperar a que me entreguen a mi niña muerta”, dijo.