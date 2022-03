¿Final feliz? Abuelito muere en motel de Izúcar, su “acompañante” lo abandonó en la habitación

Sus familiares lo estaban buscando, pero él señor de la tercera edad se encontraba en un motel en Izúcar de Matamoros en compañía de una chica, más tarde se reportó que había un masculino sin vida y resulto ser la misma persona. Tenía 71 años y fue identificado como Eugenio N.

Fue al interior del motel de paso conocido como “Los Tulipanes” ubicado en la carretera internacional a Oaxaca, perteneciente a la zona del municipio del Izúcar de Matamoros.

Según datos proporcionados por el motel, el hombre ingresó al mediodía de este domingo 20 de marzo, acompañado de una mujer, ambos llegaron a bordo de un Jetta color rojo; pidieron una habitación y después permanecieron por las menos dos horas sin ninguna novedad.

Más tarde, la fémina salió del lugar con el pretexto de comprar algunas cosas, asegurándole al encargado que regresaría, pero ella ya no volvió, simplemente mintió para no verse involucrada en la muerte de su acompañante.

El empleado del lugar comenzó a sospechar que algo no era normal, ya que la mujer no volvía, por lo que llamó a la puerta, pero ya nadie respondía. Al abrir se percataron de que el cuerpo desnudo del abuelito estaba en la cama y sin signos vitales, por lo que llamaron a las unidades de emergencia.

Al seguir con los protocolos, procedió a las diligencias correspondientes por el Servicio Médico Forense (Semefo) y la Agencia Estatal de Investigación.

Mientras sus familiares del hoy occiso el señor Eugenio, se daban a la tarea de buscarlo en redes sociales, con el mensaje “ayúdenme a localizar a mi abuelito Eugenio Martínez Hernández, de 71 años de edad, es gordo y cojea al caminar” y aunque su domicilio estaba hasta Atencingo, el masculino ya se había salido de casa desde un día antes y finalmente se supo de su paradero al confirmar que el occiso del motel y el abuelito perdido eran la misma persona. No hay detenidos sobre el caso hasta el momento y se cree que murió de un infarto.