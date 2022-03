Papás de Minerva Calderón vuelven a Puebla: denuncian que el feminicida de su hija esté libre (FOTOS Y VIDEO)

A cinco años del feminicidio de Minerva Calderón Hernández, su asesino José Rodrigo Vázquez Barrientos sigue libre. A pesar de que las autoridades saben que es culpable y que se le vio salir con la ropa llena de sangre de su casa, no han podido detenerlo, pues la familia de la joven acusó que este sujeto y sus padres son gente "influyente" en el estado.



"La justicia no responde, tocamos puertas y puertas, pero sigue impone, que la #Fiscalía haga su trabajo", dice mamá de Minerva Calderón tras el #feminicidio de su hija hace cinco años pic.twitter.com/G120halQhb

— Diario Cambio (@Diario_Cambio) March 23, 2022







El caso de Minerva Calderón Hernández es un claro ejemplo de que el influyentismo en Puebla pesa más que la justicia, pues a Vázquez Barrientos se le vio aquella tarde del 21 de marzo del 2017 saliendo de la casa de la joven con el cuchillo en sus manos y la ropa llena de sangre del fraccionamiento San José Vista Hermosa y no ha sido detenido, esto porque sus padres, quienes son dos importantes médicos del hospital Ángeles, lo han protegido.

Además, aún no se ha logrado algún avance importante, pues los padres de este sujeto, Margarita Barrientos Pérez y Juan José Vázquez de la Garza, durante todo este tiempo han utilizado sus nexos con autoridades del gobierno para que su hijo no sea “tocado”.

En contraste, la familia de Minerva que es oriunda de Durango conoció la parte más oscura de Puebla: la impunidad, la injusticia y el tráfico de influencias que ha provocado que durante todo este tiempo se topen con pared.



“De un momento a otro espero que aparezca este tipo, bien recuerdo cuando fuimos al Semefo a reconocer el cuerpo de mi hija: golpes en su cara, su cuerpo inherte, sentí un dolor en el alma, no sabía cómo reaccionar, sentí impotencia”, fueron las palabras de Marco Calderón, padre de Minerva Calderón Hernández.



Padres de Minerva regresan a Puebla

Ayer 23 de marzo la familia de Minerva regresó a Puebla para estar presentes en la inauguración de una Clínica Jurídica impartida por la Universidad Iberoamericana la cual, en su honor llevará su nombre. Esto porque la joven fue estudiante de esta casa de estudios, contaba con excelentes calificaciones y un futuro prometedor, pues todo pintaba a que sería una abogada brillante, hasta que su feminicida con toda la saña del mundo le clavó 70 veces un cuchillo en su cuerpo.



“Él no sólo dañó a Minerva, nos dañó a todos, nos llena de mucha tristeza que no hemos superado, nos adentramos a un mundo desconocido, la injusticia, uno de los crímenes más injustos fue el de mi hija, ella nunca dio pie a que le pasara esto y la justicia no responde, tocamos y tocamos puertas y no hay nada (…), lo que se pudo haber resuelto en cinco horas porque a las 11 de la noche del 21 de marzo del 2017 ya se tenía un pleno conocimiento de su asesino, de él y de su familia no pasó nada y sigue sin pasar nada”, mencionó Minerva Hernández, madre de la joven.



Y es que para los Minerva Hernández y Marco Calderón no sólo se trató de perder a su hija, sino de vivir con la frustración de ver que la Fiscalía se ha encargado de estancar su investigación. Incluso en dicho evento organizado por la Ibero revelaron que en ese entonces el personal de esta dependencia les dijo que no tenía que dar declaraciones a los medios de comunicación y que tampoco debían de publicar la foto del feminicida de la joven de 28 años.

Ahora, a un lustro de los hechos la familia dijo que no estarán tranquilos hasta que se haga justicia, hasta que José Rodrigo sea detenido y esté en la cárcel por lo que hizo. Sólo así podrán respirar y quitarse parte del pesar de que Minerva ya no esté aquí, pues como padre, hermano o madre, el dolor de perder a la joven será algo que nunca podrán superar, pero al menos será para ellos un consuelo que su caso no quede en total impunidad.

¿Quién era Minerva Calderón Hernández?

Minerva Calderón era originaria de Durango. Con el fin de prepararse profesionalmente decidió vivir en Puebla e ingresó a la carrera de Derecho en la Universidad Iberoamericana, contaba con una maestría y ya estaba pensando en estudiar un doctorado en dicha casa de estudios para ampliar sus conocimientos como abogada y acabar con toda la injusticia en este estado, pero sus anhelos se vieron frustrados.



La Pediatra y ex-presidenta de la @SocMexPed Margarita Barrientos Perez y su esposo Juan Jose Vazquez de la Garza, ayudaron a su hijo feminicida en el hospital donde trabajan. y pese mis cartas ustedes siguen invitándola a dar ponencia. pic.twitter.com/lWia3VpRDW

— Minerva Calderon (@JusticiaMinerva) May 10, 2020







A Minerva la tarde del 21 de marzo del 2017 la asesinó José Rodrigo Vázquez, su compañero de trabajo, este sujeto llegó a casa de la joven en el fraccionamiento San José Vista Hermosa, tomó un cuchillo de la cocina y tras golpearla en el rostro y arrancarle su cabello, la apuñaló 70 veces hasta arrebatarle la vida. Incluso los vecinos de esta zona de la ciudad todavía dijeron que alcanzaron a escuchar los gritos de auxilio de la joven. Luego, este sujeto huyó con la ropa ensangrentada y el arma todavía en sus manos.