Condenan a feminicidas de Nazaria, pero no definen cuántos años pasaran en prisión (FOTOS Y VIDEO)

La familia de la maestra Nazaria Irais víctima de feminicidio en el 2017 esperó cinco años para que se hiciera justicia, pues este miércoles un juez de control dictó fallo condenatorio a sus dos asesinos, y el próximo 30 de marzo se definirán los años que permanecerán en prisión estos sujetos que golpearon, torturaron y abusaron de ella en la comunidad de San Jerónimo Tecuacnipan dejando a un niño sin su mamá.

Este 23 de marzo a las 8:00 horas, la familia de Nazaria Irais fue citada en el Centro de Justicia de Puebla ubicado en la 11 Sur de la capital, pues se llevaría a cabo la etapa final del juicio oral en contra de sus asesinos Pedro y Juan Manuel, pues estos sujetos el 24 de septiembre del 2017 en San Jerónimo Tecuanipan la golpearon hasta dejarla inconsciente para después atacarla sexualmente y finalmente asesinarla y dejar abandonado su cuerpo desnudo.

Después de varias audiencias que fueron diferidas y además de diversas irregularidades que frustraron durante todos estos años la investigación, se llegó a esta última etapa. Mientras la audiencia se llevaba a cabo, en las afueras de Casa de Justicia la familia de Nazaria de manera intermitente bloqueaba la 11 Sur para lograr visibilizar su caso y que no quedara impune.

Cuatro horas después, el abogado de la familia, Rubennell Fernández, salió de este recinto para darles la noticia que tanto esperaban, pues el juez les dictó a los dos asesinos de la maestra de Bachillerato y taxista el fallo condenatorio, es decir que recibirán sentencia por el feminicidio de Nazaria.

Además, el abogado defensor dijo que el próximo 30 de marzo los jueces determinarán los años que estos feminicidas permanecerán en prisión y se impondrá el pago de reparación de daños. Con esta buena nueva, tal pareciera que la familia de la mujer de 34 años volvió a respirar, pues sus años de lucha, sufrimiento y calvario no fueron en vano.

En entrevista con CAMBIO, Marlen, la hermana de Nazaria, mencionó que ahora lo único que esperan es que los jueces les imputen la pena máxima a estos dos sujetos para que paguen por todo el daño que le hicieron a la poblana.

“Tampoco nos vamos felices. Felices estaríamos si no la hubieran asesinado, pero con esto nos vamos tranquilos. Yo la verdad esperaba un veredicto malo porque desde que inició el caso la Fiscalía nos la hizo muy pesada, pero cuando nos dieron la noticia fue algo que no podíamos creer. De hecho el hijo de mi hermana nos acompañó a una audiencia porque no había querido asistir, cuando nuestro abogado salió con la noticia incluso hasta su rostro cambio completamente”, dijo Marlen.