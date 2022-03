Gabo era muy alegre, así recuerdan a joven héroe que murió tras enfrentar a asaltantes de combi en Edomex

Gabriel de 18 años de edad, fue el joven que asesinaron durante un violento asalto en la combi en el Estado de México. Su familia y amigos lo recordaron como una persona alegre.

Su familia, quienes hoy lloran su muerte, lo recuerdan como un joven amoroso, responsable, su más grande sueño era estudiar informática para sacar de trabajar a su papá.

El joven era el futbol era aficionado al Toluca y jugaba todos los fines de semana como portero y delantero.

“Era un muchacho muy alegre, muy lindo mi hijo, me cuidaba y cuidaba a su madre que era su ángel. Yo me quedé impresionado en su muerte porque tantísima gente gritaba que por qué se había ido”, dijo su padre.

Gabriel Ramos de tan solo 18 años que murió al enfrentar a tres asaltantes que intentaron quitarle sus pertenencias a pasajeros del transporte público la noche del 19 de marzo en Los Reyes La Paz, Estado de México.

El joven de apenas 18 años recibió dos disparos: uno en el estómago y otro en el pecho, mismos que afectaron su intestino, riñón, pulmón y corazón. Pese a que fue llevado al Hospital General del ISSSTE de Zaragoza, murió.

Los padres de Gabriel expresaron su dolor, ya que al despertar cada mañana tiene que afrontar el hecho de que su hijo ya no está.

“Uno duerme porque tiene que dormir, pero despierta uno y ya no va a ver ese chico que se iba temprano; me tocaba la puerta ‘papá, ya me voy’, ‘cuidado, hijo’”, dijo su padre, Eduardo.