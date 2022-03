FUERTES IMÁGENES: Narcos ejecutaron y calcinaron a músicos de la banda norteña 'Los Chupa Recio'

El pasado martes que se reportó que siete músicos de la banda ‘Los Chupa Recio’ fueron asesinados y calcinados en Celaya, Guanajuato, en una zona en la que se disputan el territorio el Cártel Jalisco Nueva Generación (CJNG) y Cártel de Santa Rosa de Lima.

Seven bodies found in a burned pickup truck near Celaya, Guanajuato. In this municipality, there have been murders tied to CJNG and Cártel de Santa Rosa de Lima battling each other. Unknown if this incident is tied to that at this time. pic.twitter.com/lJrd6IPR6t