Briago del Mustang Rojo obtuvo su libertad sin pagar la reparación del daño a las familias de las víctimas

Tras matar a tres mujeres que viajaban con él mientras conducía en completo estado de ebriedad en noviembre de 2020, el ‘briago’ del Mustang Rojo, Nicolás N, obtuvo su libertad sin pagar un solo peso por la reparación del daño a las familias de las víctimas y ‘lavándose las manos’ con el argumento de que supuestamente el dinero se los entregó a los abogados.

Fue la madrugada del 7 de noviembre de 2021 cuando el entonces director de Obra Pública y Desarrollo Urbano del Ayuntamiento de Coronango, Nicolás Aquino Reyes, conducía en estado de ebriedad su Mustang rojo, el cual era tripulado por cuatro mujeres: Fernanda Bernal de 24 años de edad, Imelda Flores de 25 años, Wendolyn Cerón de 24 años y Ana Gabriel de 27 años.

Debido al exceso de velocidad y a que conducía en completo estado de ebriedad, Nicolás impactó su vehículo contra un automóvil particular en la Diagonal Defensores de la República en inmediaciones de Villa Verde. En este accidente perdieron la vida Fernanda Bernal de 24 años de edad; Imelda Flores de 25 años y Wendolyn Cerón de 24 años.

En entrevistas por separado para CAMBIO, familiares de Fernanda Bernal e Imelda Flores acusaron que Nicolás Aquino obtuvo su libertad en noviembre de 2021, un año después del accidente que cobró la vida de tres mujeres sin haber pagado la reparación del daño a las familias de las víctimas

Hilda Domínguez, madre de Imelda Flores, dijo desconocer las razones por las que Nicolás N fue puesto en libertad, asegurando que al acudir a los juzgados le aseguraron que este hombre acusado de homicidio culposo, lesiones y daño en propiedad ajena había pagado la reparación del daño a las familias de las víctimas, situación que rechazó rotundamente esta mujer.

"Él dice que ya reparó el daño y dijo que el dinero se lo quedaron sus abogados, acusándolos de que todos son unos corruptos. De todas formas él desde el principio nos decía que diera o no diera dinero de cualquier manera iba a salir libre. Y ahora dice que no tiene dinero y por eso nos pagaría dentro de tres años, eso no es justo, sólo nos está viendo la cara”, dijo la señora Hilda Domínguez.