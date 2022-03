‘La metían en un cuarto’: mamá narra cómo su hija fue abusada por maestras

El 7 de marzo, familiares de una alumna 4 años presentaron una denuncia por abuso sexual en contra de dos maestras del colegio Montessori Internacional de Ciudad Juárez.

Luego de que un juez liberó una orden de aprehensión en contra de las maestras, este 23 de marzo se realizó un operativo en el colegio ubicado en el cruce de las calles Valle del Ródano y Tecnológico.

Durante las acciones, las 2 maestras señaladas por el delito de abuso sexual en contra de una niña -Mónica del Carmen C.R. y Adriana Lucía H.G-, se encerraron dentro del plantel.

Luego de varios minutos en los que se desarrolló el operativo, los agentes que acudieron al colegio Montessori Internacional lograron detener a las 2 maestras inculpadas por los familiares de la niña.

La madre de la niña de 4 años que cursa el nivel preescolar, dio a conocer que se percató de la situación debido a que la menor presentó un cambio de actitud semanas atrás.

“Mi hija me platicó que la metían en un cuarto, había una cama y ella se dormía, seguramente la drogaban, después, cuando despertaba, solo sentía dolor”, dijo.

De la misma forma, la madre de la afectada señaló que la menor le pedía que no la llevara a la escuela, además de que en el colegio le hacían constantes cambios de ropa.

“La niña me decía que le dolía la panza, que le dolía la cabeza y que no la llevara a la escuela, hasta que al fin me dijo todo lo que pasaba”.